Фото: MAX/"МЧС Алтайского края"

В Барнауле загорелось двухэтажное складское здание на улице Ткацкой. Площадь возгорания достигла примерно 1 000 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Внутри склада хранились хозяйственные товары. К тушению пожара привлекли 56 человек и 15 единиц техники. На месте также работают пять звеньев газодымозащитной службы.

По данным МЧС, люди успели самостоятельно покинуть здание.

Ранее пожар произошел в квартире жилого дома на востоке Москвы. Там загорелись личные вещи и мебель. Из здания эвакуировали трех человек. Один жилец пострадал.