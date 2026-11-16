Фото: Москва 24/Никита Симонов

В понедельник, 16 ноября, в Москве сохранится прохладная погода. При этом существенных осадков не ожидается. Такой прогноз опубликовал Гидрометцентр России.

В столице ожидается переменная облачность. Температура воздуха в дневные часы составит от 3 до 5 градусов тепла, а ночью опустится до минус 2 градусов.

Ветер будет южным, позднее сменится на юго-западный. Его скорость составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на уровне 750–754 миллиметров ртутного столба.

В Московской области днем прогнозируют от 1 до 6 градусов тепла. В ночные часы температура может опуститься до минус 4 градусов.

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова ранее рассказала, что первая декада ноября в Москве оказалась теплее климатической нормы на 1,3 градуса. Средняя температура воздуха за этот период составила плюс 2,6 градуса.