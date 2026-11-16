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Усиление влияния военизированных формирований может указывать на постепенный переход власти от центрального правительства к другим структурам. На такие признаки несостоявшегося государства на Украине обратил внимание депутат Европарламента от Германии Михаэль фон дер Шуленбург в эфире YouTube-канала.

По словам политика, одним из проявлений этой тенденции стало присвоение командирам подобных формирований почетных званий.

Шуленбург также заявил, что у военизированных формирований появились собственные тюрьмы, методы пыток и системы вербовки.

Ранее украинская журналистка Диана Панченко сообщила о существовании тайных тюрем во всех регионах страны. По ее данным, только в Киеве действует около 15 таких мест.

Она также утверждала, что люди, которым удалось оттуда выйти, продолжают опасаться за свою жизнь и безопасность близких.