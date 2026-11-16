Фото: whitehouse.gov

Вице-президент США Джей Ди Вэнс пока не определился, будет ли бороться за пост главы государства в 2028 году. По данным портала Axios, политик может публично объявить о своих планах только весной 2027 года.

Собеседники портала уточнили, что Вэнс еще обсуждает возможное выдвижение с членами семьи, в том числе с супругой Ушей. Окончательное решение он вряд ли примет до конца 2026 года.

"Он может подождать до конца весны для того, чтобы объявить публично о своих намерениях", – пишет издание.

Возможным соперником Вэнса на президентских выборах может стать госсекретарь США Марко Рубио. По данным СМИ, он рассматривает возможность покинуть свой пост ради участия в гонке 2028 года.