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Новое соглашение о контроле над ядерными вооружениями могло бы объединить все государства, обладающие таким оружием. Возможность такого сценария представил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер в интервью Fox News.

По его словам, ядерное оружие представляет серьезную угрозу из-за способности вызывать масштабные разрушения, а его попадание не в те руки может привести к хаосу во всем мире.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал о планах обсудить с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином ядерное разоружение в рамках саммита АТЭС, который пройдет в китайском Шэньчжэне с 18 по 19 ноября.

В феврале 2026 года истек срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), заключенного между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. Впервые за многие годы у двух держав, контролирующих подавляющее большинство мировых ядерных арсеналов, отсутствуют действующие соглашения, регулирующие их стратегические вооружения.