ДСНВ между Россией и США прекратил свое действие 5 февраля

Фото: depositphotos/trekandshoot

Между Россией и США с 5 февраля больше не действует Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщает ТАСС.

Отмечается, что впервые за десятилетия у Москвы и Вашингтона, обладающих подавляющей частью мирового ядерного арсенала, не осталось работающих соглашений, ограничивающих их стратегические вооружения.

ДСНВ вступил в силу в 2011 году и был продлен в 2021-м на 5 лет. Договор устанавливал конкретные лимиты на количество развернутых носителей и боезарядов, а также обеспечивал важнейшую прозрачность через взаимные инспекции и обмен уведомлениями.

Эксперты подчеркивают, что истечение ДСНВ открывает период стратегической неопределенности, в котором две крупнейшие ядерные державы больше не связаны проверяемыми договорными ограничениями.

Ранее Владимир Путин сообщал, что Россия будет еще год придерживаться ограничений, которые предусматривает договор. Однако подчеркнул, что эта мера является жизнеспособной только в том случае, если США сделают то же самое.