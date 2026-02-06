Форма поиска по сайту

06 февраля, 13:52

Мэр Москвы

Собянин поздравил артиста Владимира Заманского с 100-летием

Фото: ТАСС/Виктор Великжанин

Сергей Собянин поздравил народного артиста РСФСР Владимира Заманского с 100-летием, отметив его выдающийся вклад в отечественный кинематограф и культурное наследие страны. Это следует из соответствующей телеграммы, опубликованной на портале мэра и правительства Москвы.

В обращении Собянин отметил фронтовое прошлое Заманского, а также его мужество и талант, благодаря которым актер создал убедительные образы защитников Родины и других ярких персонажей на экране.

"Ваши герои украсили фильмы, вошедшие в золотой фонд отечественного кинематографа, а богатая актерская биография стала культурным достоянием страны. Мужество, талант, профессионализм, интеллигентность, душевность снискали вам искреннюю любовь зрителей и уважение коллег", – говорится в сообщении.

Собянин пожелал артисту бодрости духа, сердечного тепла и благополучия.

Заманский родился в Кременчуге в 1926 году, окончил Школу-студию МХАТ в 1958 году. С 1958 по 1966 год работал в театре "Современник", а затем в Театре-студии киноактера (ныне Мастерская "12" Никиты Михалкова. – Прим. ред.) и Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой.

Дебютировав в кино в 1959 году, Заманский снялся более чем в 80 фильмах, среди которых "Проверка на дорогах" (1971), "Два капитана" (1976), "Цыган" (1979), а также озвучил главного героя в фильме Андрея Тарковского "Солярис" (1972).

В 1988 году актеру присвоили звание народного артиста РСФСР, он награжден медалью "За отвагу", орденами Отечественной войны II степени, Почета и Александра Невского.

Ранее Собянин направил поздравление с днем рождения народному артисту СССР и выдающемуся дирижеру Юрию Башмету, которому исполнилось 73 года.

В своем обращении градоначальник особо выделил красоту и значимость музыкального творчества маэстро. Он также пожелал артисту здоровья, благополучия и новых творческих успехов.

Читайте также


мэр Москвыкультура

