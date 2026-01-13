Сергей Собянин поздравил с днем рождения актрису Ирину Апексимову

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Сергей Собянин поздравил с днем рождения заслуженную артистку РФ, директора Театра на Таганке Ирину Апексимову. Телеграмма опубликована на портале мэра и правительства столицы.

"Вы вносите яркий вклад в приумножение славных традиций легендарного театра, обогащение культурного пространства Москвы и России", – отметил мэр.

Собянин пожелал, чтобы талант, энергия и любовь Апексимовой к искусству продолжали помогать ей в реализации творческих проектов, чтобы она и дальше дарила зрителям добро и радость.

Апексимова родилась 13 января 1966 года в Волгограде. Она окончила школу в 1983 году и начала выступать в Одесском театре музыкальной комедии (ныне – Одесский академический театр музыкальной комедии имени Михаила Водяного). С 1984 по 1985 год также являлась актрисой Волгоградского областного театра музыкальной комедии (ныне – Волгоградский музыкальный театр).

В 1986 году она поступила в Школу-студию МХАТ на курс Олега Табакова и с 1990 по 2000 год служила во МХАТ имени Чехова. С 2012-го Апексимова являлась директором Театра Романа Виктюка, в 2015-м покинула пост, став руководителем Театра на Таганке, а с 2020-го – театра "Содружество актеров Таганки". Она осталось директором после воссоединения театров в 2021 году.

Актриса играла в таких кинокартинах, как "Вопреки здравому смыслу", "Диссидент", "Башня", "Ширли-мырли", "Телохранительница" и других.

В 1994 году Апексимова была удостоена награды на Парижском кинофестивале за лучшую женскую роль в фильме "Октябрь". В 2017-м получила звание "Почетный деятель искусств города Москвы", в 2021-м стала заслуженной артисткой России.

Ранее Собянин поздравил с днем рождения народного артиста России Евгения Стеблова. Он пожелал артисту здоровья, благополучия, жизненного и творческого долголетия.

