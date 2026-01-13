Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 января, 16:13

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил с днем рождения актрису Ирину Апексимову

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Сергей Собянин поздравил с днем рождения заслуженную артистку РФ, директора Театра на Таганке Ирину Апексимову. Телеграмма опубликована на портале мэра и правительства столицы.

"Вы вносите яркий вклад в приумножение славных традиций легендарного театра, обогащение культурного пространства Москвы и России", – отметил мэр.

Собянин пожелал, чтобы талант, энергия и любовь Апексимовой к искусству продолжали помогать ей в реализации творческих проектов, чтобы она и дальше дарила зрителям добро и радость.

Апексимова родилась 13 января 1966 года в Волгограде. Она окончила школу в 1983 году и начала выступать в Одесском театре музыкальной комедии (ныне – Одесский академический театр музыкальной комедии имени Михаила Водяного). С 1984 по 1985 год также являлась актрисой Волгоградского областного театра музыкальной комедии (ныне – Волгоградский музыкальный театр).

В 1986 году она поступила в Школу-студию МХАТ на курс Олега Табакова и с 1990 по 2000 год служила во МХАТ имени Чехова. С 2012-го Апексимова являлась директором Театра Романа Виктюка, в 2015-м покинула пост, став руководителем Театра на Таганке, а с 2020-го – театра "Содружество актеров Таганки". Она осталось директором после воссоединения театров в 2021 году.

Актриса играла в таких кинокартинах, как "Вопреки здравому смыслу", "Диссидент", "Башня", "Ширли-мырли", "Телохранительница" и других.

В 1994 году Апексимова была удостоена награды на Парижском кинофестивале за лучшую женскую роль в фильме "Октябрь". В 2017-м получила звание "Почетный деятель искусств города Москвы", в 2021-м стала заслуженной артисткой России.

Ранее Собянин поздравил с днем рождения народного артиста России Евгения Стеблова. Он пожелал артисту здоровья, благополучия, жизненного и творческого долголетия.

Читайте также


мэр Москвыкультура

Главное

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика