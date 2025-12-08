Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РФ Евгения Стеблова

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Сергей Собянин поздравил народного артиста России Евгения Стеблова с днем рождения. Телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

"Сердечно поздравляю вас с юбилеем. Актер большого таланта и обаяния, вы вписали много ярких страниц в летопись отечественного искусства. Спектакли с вашим участием являются украшением театральной Москвы и России", – отметил он.

Как подчеркнул Собянин, известность Стеблову принесли работы в кино, где он создал богатую галерею образов. Кроме того, его полюбили и ученики, усвоившие уроки актерского мастерства.

Мэр столицы пожелал артисту здоровья, благополучия, жизненного и творческого долголетия.

Евгений Стеблов родился 8 декабря 1945 года в Москве. В 1966 году он окончил Театральное училище имени Бориса Щукина и начал работать в Московском государственном театре имени Ленинского комсомола. В 1967–1968 годах Стеблов служил в Центральном академическом театре Советской (ныне – Российской) армии. С 1969 года актер служит в Государственном академическом театре имени Моссовета.

Карьера артиста в кино началась в студенческие годы. В 1963 году зрители увидели его в одной из главных ролей в фильме Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". Кроме того, он играл в картинах "По семейным обстоятельствам", "Сибирский цирюльник", "Раба любви", "Несколько дней из жизни И. И. Обломова" и других.

Стеблов был удостоен ордена Почета, ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, ордена Дружбы и Почетной грамоты президента России. В 2025 году он стал лауреатом премии "Золотая маска" в спецноминации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".

