Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря, 14:02

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РФ Евгения Стеблова

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Сергей Собянин поздравил народного артиста России Евгения Стеблова с днем рождения. Телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

"Сердечно поздравляю вас с юбилеем. Актер большого таланта и обаяния, вы вписали много ярких страниц в летопись отечественного искусства. Спектакли с вашим участием являются украшением театральной Москвы и России", – отметил он.

Как подчеркнул Собянин, известность Стеблову принесли работы в кино, где он создал богатую галерею образов. Кроме того, его полюбили и ученики, усвоившие уроки актерского мастерства.

Мэр столицы пожелал артисту здоровья, благополучия, жизненного и творческого долголетия.

Евгений Стеблов родился 8 декабря 1945 года в Москве. В 1966 году он окончил Театральное училище имени Бориса Щукина и начал работать в Московском государственном театре имени Ленинского комсомола. В 1967–1968 годах Стеблов служил в Центральном академическом театре Советской (ныне – Российской) армии. С 1969 года актер служит в Государственном академическом театре имени Моссовета.

Карьера артиста в кино началась в студенческие годы. В 1963 году зрители увидели его в одной из главных ролей в фильме Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". Кроме того, он играл в картинах "По семейным обстоятельствам", "Сибирский цирюльник", "Раба любви", "Несколько дней из жизни И. И. Обломова" и других.

Стеблов был удостоен ордена Почета, ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, ордена Дружбы и Почетной грамоты президента России. В 2025 году он стал лауреатом премии "Золотая маска" в спецноминации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".

Ранее Собянин поздравил с днем рождения народного артиста России Евгения Миронова. Он пожелал артисту, чтобы его талант, профессионализм и самоотдача помогали радовать поклонников искусства, а также здоровья, благополучия и новых успехов.

Читайте также


мэр Москвыкультура

Главное

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

Как добиться наказания для шумных соседей?

Существуют нормативы по шуму, закон о тишине и статья о защите прав собственника от нарушений

Нужно зафиксировать время и характер звука, а также записать свидетелей

Читать
закрыть

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика