Собянин поздравил народного артиста России Евгения Миронова с днем рождения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста России Евгения Миронова. Телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

"Вы по праву принадлежите к плеяде выдающихся актеров современности, чье творчество оказывает большое влияние на умы и сердца зрителей. А в роли художественного руководителя Театра наций реализуете проекты, которые становятся ярким явлением культурной жизни Москвы и России", – отметил мэр столицы.

Он пожелал артисту, чтобы его талант, профессионализм и самоотдача помогали радовать поклонников искусства, а также здоровья, благополучия и новых успехов.

Ранее Собянин направил поздравительную телеграмму поэтессе, заслуженному деятелю искусств России Ларисе Рубальской, которая отметила 80-летие. По его словам, творчество Рубальской завоевало сердца миллионов поклонников по всей России и за рубежом, а песни на ее стихи не только попали в репертуар популярных исполнителей, но и стали частью золотой коллекции эстрады.

Кроме того, Собянин поздравлял с 70-летием народную артистку России Ларису Долину. Глава города назвал ее блистательной певицей и заявил, что она стала украшением и гордостью музыкального искусства страны.

