03 января, 20:21Мэр Москвы
Собянин: сбит еще один БПЛА, летевший на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО Минобороны сбили БПЛА, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Экстренные службы работают на месте падения обломков аппарата, заявил мэр.
Украинские дроны попытались атаковать столицу вечером в субботу, 3 января. По последним данным, всего сбито 7 беспилотников.
Кроме того, прошедшей ночью над регионами России сбили 22 вражеских дрона. Большинство из них ликвидировали над Крымом.