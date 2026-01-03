Собянин: сбит еще один БПЛА, летевший на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО Минобороны сбили БПЛА, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Экстренные службы работают на месте падения обломков аппарата, заявил мэр.

Украинские дроны попытались атаковать столицу вечером в субботу, 3 января. По последним данным, всего сбито 7 беспилотников.

Кроме того, прошедшей ночью над регионами России сбили 22 вражеских дрона. Большинство из них ликвидировали над Крымом.