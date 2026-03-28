28 марта, 15:26

Происшествия

В КСИР сообщили об уничтожении склада противодронных систем Украины в Дубае

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана, КСИР) поразили склад украинских противодронных систем, который находился в Дубае для оказания помощи американской армии. Об этом заявил представитель центрального штаба иранских ВС "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари, передает иранская гостелерадиокомпания.

Для нанесения удара были привлечены воздушно-космические и морские силы. На территории склада находился 21 украинец. Их судьба до сих пор неизвестна.

Также КСИР осуществляют обстрелы убежищ американских командиров и солдат в Дубае. В результате зафиксированы "большие потери".

Иран также атаковал БПЛА стратегический центр РЭБ, радар ELTA израильского аэрокосмического комплекса в порту Хайфы и хранилища горючего в аэропорту Бен-Гуриона.

В свою очередь, ливанский телеканал Al-Mayadeen сообщил о гибели журналиста Фатимы Фтуни и корреспондента телеканала Al-Manar Пли Шаэйб в результате атаки израильского БПЛА на юге Ливана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что продлил паузу в ударах по энергетическим объектам Ирана еще на 10 дней – до 6 апреля. По его словам, соответствующее решение было принято по просьбе иранского правительства.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

