Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по целям в Израиле

Хуситы атаковали баллистическими ракетами военные объекты на юге Израиля. Это следует из заявления мятежного йеменского движения "Ансар Аллах".

Это первый удар со стороны йеменских хуситов с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Из сообщения следует, что атака была реализована в рамках поддержки Ирана и "фронтов сопротивления в Ливане, Ираке и Палестине (лояльные Тегерану группировки)", а также из-за продолжающейся эскалации и совершения преступлений в Ливане, Иране, Ираке и Палестине.

Хуситы утверждают, что достигли своих целей во время ударов по военным объектам Израиля. Атака, по их словам, проводилась синхронно с действиями Ирана и ливанского шиитского движения "Хезболлах".

Повстанцы собираются продолжать атаки до тех пор, пока военные действия против Ирана и его союзников не завершатся.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" предупреждали, что могут присоединиться к боевым действиям на Ближнем Востоке. По их мнению, Иран до сих пор действует успешно и ежедневно наносит поражение врагу.

