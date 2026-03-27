27 марта, 09:09

Tasnim: пять арабских стран предоставляли свою территорию США для атак на Иран

Пять арабских стран предоставляли свою территорию США для атак на Иран – СМИ

Пять стран Персидского залива предоставили США свою территорию и воздушное пространство для нанесения ударов по Ирану. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Tasnim.

По утверждению источников в спецслужбах Исламской Республики, речь идет о Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Якобы эти государства дали разрешение американским военным на использование своих баз, территориальных вод и воздушного пространства.

Как подчеркивают журналисты, Вашингтон неоднократно прибегал к этой поддержке при проведении ракетных, авиационных и морских ударов по иранским целям.

США и Израиль объявили о начале совместной операции против Ирана в конце февраля, нанеся превентивный удар по Исламской Республике. Ответной мерой Тегерана послужили ракетные атаки по еврейскому государству и американским базам, расположенным в странах ближневосточного региона.

Конфликт привел к закрытию Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового экспорта нефти. На фоне этого президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить иранские электростанции в случае сохранения ограничений. Иран же предупредил о полном закрытии канала при реализации угроз.

Позднее американский лидер приказал Пентагону приостановить военные действия против иранских энергетических объектов, сославшись на успешные переговоры между странами. Спустя время Вашингтон передал Тегерану план из 15 пунктов для урегулирования конфликта. В Белом доме подчеркнули, что этот документ станет основой для мирного соглашения.

По данным СМИ, Иран ответил на предложение, потребовав прекращения агрессии против республики и создания условий для предотвращения новых конфликтов в будущем.

