Армия Израиля провела масштабную серию ударов по центру Тегерана

Израильские войска провели масштабную серию авиаударов по центру Тегерана. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля.

"ЦАХАЛ завершила широкомасштабную серию ударов по объектам инфраструктуры иранского террористического режима в центре Тегерана. Подробности будут сообщены позже", – говорится в сообщении армии.

Ранее сообщалось, что командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири мог погибнуть после удара в районе Бендер-Аббас на юге Ирана.

Президент США Дональд Трамп продлил паузу в ударах по энергетическим объектам Ирана еще на 10 дней – до 6 апреля. По словам Трампа, соответствующее решение было принято по просьбе иранского правительства.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.