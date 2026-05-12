Более 30 тысяч нарушений со стороны ВСУ зафиксировано за время перемирия в зоне СВО

За весь период действия режима прекращения огня в зоне проведения специальной военной операции (СВО) российские военные зафиксировали 30 383 нарушения перемирия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Только за последние сутки, до полуночи 11 мая, украинские формирования предприняли 5 попыток атак и 859 обстрелов российских позиций из реактивных систем залпового огня (РСЗО), артиллерийских орудий и минометов. Также зафиксировано 5 825 ударов беспилотными летательными аппаратами.

Российские военные реагировали зеркально, нанося удары по позициям РСЗО, артиллерии и минометов, поражали пункты управления и точки запуска беспилотников противника.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что ВС РФ с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая строго держали режим прекращения огня, объявленный решением Верховного главнокомандующего в честь празднования 81-й годовщины Победы. Все группировки оставались на ранее занятых позициях и рубежах.

Договоренность о перемирии была достигнута во время телефонных контактов РФ и США, а также в ходе взаимодействия Вашингтона с Киевом. Как отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков, инициатива идет в развитие разговора Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который состоялся 29 апреля.