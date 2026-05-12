12 мая, 13:24

Общество

ВОЗ выявила 11 случаев хантавируса после вспышки на лайнере

Фото: пресс-служба мэра и правительства МосквыМаксим Мишин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила 11 случаев хантавируса, 9 из которых подтверждены как вирус Андес, сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Трансляция мероприятия велась на странице ВОЗ в одной из соцсетей.

Гебрейесус отметил, что в 11 зарегистрированных случаев также входят 3 летальных исхода. Все заболевшие являются либо пассажирами, либо членами экипажа нидерландского круизного лайнера MV Hondius.

При этом все подтвержденные и предполагаемые зараженные находятся под строгим медицинским наблюдением. По словам главы ВОЗ, это сводит к минимуму любой риск дальнейшего распространения опасного хантавируса.

Вспышка хантавирусной инфекции произошла на лайнере MV Hondius в мае 2026 года. Изначально лайнер вышел из Аргентины и отправился на Канарские острова. Также судно делало остановки у островов в Атлантике. Ожидается, что корабль отправится в Нидерланды, где будет "проведена полная дезинфекция" в соответствии с международными протоколами.

Один из случаев заражения выявили в Швейцарии – зараженным оказался мужчина, который ранее находился на борту круизного лайнера.

Затем сообщалось о зараженном, выявленном в Нидерландах. Позже Минздрав Испании подтвердил заражение хантавирусом женщины в Аликанте, также вирусом Андес заболел пассажир из США.

Ключевой датой, которая покажет, вышел ли хантавирус за пределы круизного лайнера, может стать 19 мая, считают ученые. При этом в ВОЗ предупредили, что люди могут преувеличивать риски заражения хантавирусом из-за пристального внимания к этой теме.

