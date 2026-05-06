Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 15:30

В мире

Хантавирус выявили в Швейцарии у пассажира круизного лайнера

Фото: depositphotos/alexraths

В Швейцарии зафиксирован случай заражения хантавирусом у мужчины, который ранее находился на борту круизного лайнера в Атлантике. На данный момент он проходит лечение в университетской больнице Цюриха. Об этом сообщил кабмин конфедерации.

Лабораторный анализ, проведенный в Женевской университетской больнице, показал, что мужчина был заражен вирусом Андес – разновидностью хантавируса, распространенной в Южной Америке.

При этом швейцарские власти заявили, что угрозы для населения страны на данный момент нет. В кабмине отметили, что университетская больница Цюриха полностью готова к таким случаям и способна обеспечить безопасность как персонала, так и других пациентов.

О вспышке хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, стало известно 4 мая. Из семи зараженных три человека скончались, еще один находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей в больнице ЮАР.

ВОЗ выразила предположение, что пассажиры на борту заразились вирусом Андес. Данный штамм передается от человека к человеку, а летальность может достигать 40%.

Эксперты рассказали, откуда хантавирус мог появиться на круизном судне MV Hondius

Читайте также


за рубежом

Главное

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

Стоит ли перекладывать на Соцфонд оплату больничных многодетным?

Нововведение должно поддержать работодателей

Мера может повысить лояльность организаций, уменьшить желание уходить в тень

Читать
закрыть

Почему российские мужчины намеренно ломают себе уши?

Процедура придает внешности более жесткий и брутальный вид

Читать
закрыть

Как водители могут защититься от автоподставы?

Может помочь информация с дорожных камер или других систем видеонаблюдения

Читать
закрыть

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика