Space: ученые создали одну из самых масштабных цифровых моделей Вселенной

06 мая, 16:22Наука
Фото: depositphotos/egal
Международная группа ученых на базе Лейденского университета в Нидерландах разработала одну из самых масштабных в истории цифровых моделей Вселенной, сообщил портал Space.
Новый инструмент позволяет отслеживать эволюцию космоса на протяжении миллиардов лет.
Модель разработана в рамках проекта FLAMINGO. Созданный набор данных содержит более 2,5 петабайт информации (1 петабайт равен 1 024 терабайтам. – Прим. ред.).
Уточнялось, что эта модель поможет интерпретировать огромные массивы данных с современных телескопов и воспроизводить крупномасштабную структуру космоса.
Ранее астрономы зафиксировали сближение двух сверхмассивных черных дыр в галактике Маркарян 501, которая находится в 500 миллионах световых лет от Земли. Открытие было сделано после анализа многолетних данных радиотелескопических наблюдений за галактикой.