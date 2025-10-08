Совершить путешествия по галактике можно на 3 площадках в Москве

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В период с 4 по 10 октября, когда проходит Всемирная неделя космоса, виртуальное путешествие по галактике можно совершить в Московском планетарии, Музее космонавтики и Парке Горького. Об этом сообщает департамент культуры столицы.

Московский планетарий

Московский планетарий – основное место для тех, кто желает полюбоваться звездным небом независимо от времени года и погодных условий. Под его куполом демонстрируются звездные программы и научно-популярные киноленты о строении Вселенной.

На астрономической площадке планетария функционируют две обсерватории. В большой обсерватории находится основной наблюдательный инструмент – телескоп-рефрактор, который с мая по сентябрь позволяет посетителям наблюдать за Солнцем, а в рамках сентябрьской акции "100 часов астрономии" – за Луной и планетами.

Сердцем Большого звездного зала является оптический прибор – "Универсариум М9", известный также как аппарат "Планетарий". Этот проектор звездного неба позволяет зрителям увидеть на куполе более 9 тысяч мерцающих звезд.

Возможность проецировать на купол цифровое видео кардинально изменила планетарии по всему миру. Сегодня они могут демонстрировать как классические звездные программы с помощью "Универсариума М9", создающего реалистичную картину ночного неба, так и полнокупольные фильмы с визуализацией сложнейших научных явлений.

Музей космонавтики

В августе 2024 года на его территории открылось инновационное пространство – собственный планетарий. Новый комплекс объединил купольный экран, посадочные места для зрителей и выставочный зал.

Главной отличительной чертой планетария Музея космонавтики стала технология показа 3D-фильмов, не имеющая аналогов в других столичных музеях и планетариях. Полнокупольное шоу, включающее просмотр 20-минутного фильма и последующее наблюдение за звездным небом, доступно всем посетителям.

Народная обсерватория в Парке Горького

Под открытым небом среди деревьев и тихих аллей можно наблюдать планеты, спутники и далекие звезды в настоящие телескопы. Народная обсерватория, одна из старейших в Москве, представляет собой уникальную площадку для наблюдения за небесными телами и работает с 12 апреля до первых осенних заморозков.

В 2012 году в Народной обсерватории Парка Горького были установлены раздвижной купол и два современных телескопа. Основной инструмент предназначен для вечерних наблюдений. Он позволяет детально изучать планеты Солнечной системы и объекты космоса, включая туманности, галактики и звездные скопления. С помощью этого телескопа можно наблюдать Юпитер и его галилеевы спутники, увидеть кольца Сатурна, а также изучать Луну, Венеру, Марс и даже таких удаленных обитателей Солнечной системы, как Уран и Нептун.

Второй телескоп дает возможность в дневное время наблюдать хромосферу Солнца и яркие факелы, а также солнечные пятна, которые являются важным индикатором солнечной магнитной активности. Для обеспечения безопасности наблюдений используется специальная солнечная пленка, блокирующая 99,9% солнечного света.

Народная обсерватория открыта для посетителей до тех пор, пока погодные условия позволяют проводить наблюдения под открытым куполом. Астрономические экскурсии организуются для групп от четырех человек при благоприятной погоде.

