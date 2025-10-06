Пик метеорного потока Ориониды ожидается 21 октября

Фото: 123RF/eshma

Россияне смогут наблюдать пик метеорного потока Ориониды 21 октября. На небе будут появляться до 20 метеоров в час, сообщается на сайте Московского планетария.

Метеорный поток, рожденный шлейфом частиц знаменитой кометы Галлея, достигнет пока активности около 15:00. Однако наилучшие условия для наблюдения сложатся вечером 21 октября после 21:00 и до рассвета 22 октября, когда радиант потока поднимется достаточно высоко над горизонтом.

"Условия наблюдения Орионид в 2025 году – благоприятные", – уточнили в планетарии.

Ориониды отличаются высокой скоростью – частицы потока врезаются в атмосферу Земли на скорости около 66 километров в секунду, оставляя яркие следы. Наблюдатели смогут увидеть не только белые, но и разноцветные метеоры – красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые.

Поток будет хорошо виден в обоих полушариях при ясной погоде с полуночи и до рассвета над юго-восточным горизонтом.

Ранее россиянам рассказали, что метеорный поток Драконид будет виден в Северном полушарии с 6 по 10 октября. В отличие от большинства звездопадов, его пик придется на вечерние часы, что делает наблюдение более удобным.

Особое внимание специалисты советуют уделить вечеру 8 октября, так как с 18:00 до 19:00 по московскому времени ожидается кратковременный максимум – до 100–150 метеоров в час.