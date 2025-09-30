Москвичи в октябре смогут наблюдать шесть звездопадов

Фото: 123RF/ayakochun

В октябре жители Москвы смогут наблюдать шесть звездопадов – два крупных и четыре малых метеорных потока. Об этом сообщила старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

"Первый из двух крупных метеорных потоков, которые можно наблюдать из Московского региона – Ориониды, он продлится с 2 октября по 7 ноября, пик активности наступит в ночь на 22 октября", – цитирует ее Агентство "Москва".

Радиант, то есть область неба, откуда появляются метеоритные потоки, находится в созвездии Ориона, которое восходит в восточной части неба после 21:30 по московскому времени.

"Но смотреть можно в любую часть неба", – сказала Кравченко.

Телом потока Орионид является знаменитая комета Галлея. Сам поток известен своими яркими и очень быстрыми метеорами. В этом году условия для наблюдения за звездопадом идеальные, так как пик совпадает с новолунием.

"Второй звездопад, Дракониды, можно наблюдать с 6 по 10 октября, с максимумом в ночь на 9 октября", – указала специалист.

Интенсивность этого метеоритного потока составит около пяти метеоров в час. Радиант окажется в созвездии Дракона, которое можно будет увидеть на протяжении всей ночи высоко над горизонтом. Но в текущем году наблюдение немного усложнит Луна.

По словам Кравченко, Дракониды появились из-за кометы 21Р/Джакобини-Циннера. Обычно их активность невысокая, но бывают случаи, когда в час фиксировали сотни и тысячи метеоров. Следующий подобный "метеорный шторм" можно ожидать в 2062 году.

Также в следующем месяце москвичей и гостей столицы ждут малые метеорные потоки, включая Камелопардалиды с пиком 5 октября. Радиант будет находиться в созвездии Жирафа. Другой поток – Дельта-Ауригиды – с пиком 11 октября, его радиант будет в созвездии Возничего, но убывающая Луна ухудшит наблюдения.

Южные Тауриды можно будет наблюдать 13 октября в созвездии Тельца, оно восходит в восточной части неба после 22:00. Луна также осложнит наблюдение за звездопадом. Кроме того, пик Эпсилон-Геминидов стоит ждать 18 октября. Радиант – в созвездии Близнецов, в северо-восточной части неба.

"Может стать приятным дополнением к наблюдению Орионид", – отметила Кравченко.

Для наблюдения за падающими звездами она посоветовала уезжать как можно дальше от города, чтобы не мешала засветка неба. Нужно найти открытое место с широким обзором неба, дать глазам адаптироваться к темноте и не пользоваться источниками белого света.

"Если нужен фонарь, используйте красную подсветку", – заключила астроном.

