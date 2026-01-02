Ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов введены в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аналогичные меры также были объявлены в аэропортах Самары и Пензы. Данные ограничения призваны обеспечить безопасность полетов, подчеркнул Кореняко.

Этой ночью средства ПВО отразили атаку вражеского беспилотника, летевшего на Москву. Сергей Собянин уточнил, что на месте падения обломков БПЛА уже работают специалисты экстренных служб.

Ранее ограничения на использование воздушного пространства сняли в аэропорту Шереметьево. Авиагавань возобновила свою работу по приему и выпуску воздушных судов в обычном режиме.