00:42Мэр Москвы
Собянин: направляющийся к Москве БПЛА уничтожен силами ПВО Минобороны
Фото: министерство обороны РФ
Средства ПВО отразили атаку еще одного вражеского беспилотника, летевшего на Москву, в ночь на пятницу, 2 января. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
По словам градоначальника, на месте падения обломков БПЛА уже работают специалисты экстренных служб.
За новогоднюю ночь и 1 января на подлете к Москве подразделения ПВО уничтожили в общей сумме 34 беспилотника. О каких-либо последствиях воздушной атаки пока не уточнялось.
Читайте также
- Ограничения на использование воздушного пространства сняты в аэропорту Шереметьево
- В Крым эвакуировали 10 пострадавших при атаке ВСУ на Хорлы
Новость дополняется