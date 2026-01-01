Собянин: четыре беспилотника сбиты на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили четыре беспилотника на подлете к Москве. Об этом Сергей Собянин сообщил в канале в мессенджере МАХ.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – уточнил градоначальник.

Массированная атака ВСУ на столичный регион началась в ночь на 1 января. Всего ПВО Минобороны нейтрализовали 34 дрона. Из них 9 сбили в темное время суток, остальные 25 – вечером.

В связи с подлетами летательных аппаратов столичные аэропорты Домодедово, Жуковский, Внуково и Шереметьево объявили о временной приостановке деятельности. В первых двух ограничения длились около 2,5 часа, в третьем – примерно 40 минут, а в четвертом – почти 3 часа.