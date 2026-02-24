Макрон усомнился в скором завершении конфликта на Украине

Фото: AP Photo/Thomas Padilla

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сомнение в том, что конфликт на Украине завершится в ближайшее время, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Le Figaro.

На встрече "коалиции желающих" он заявил, что настроен "очень скептически" в отношении быстрого урегулирования, поскольку, по его мнению, Россия не проявляет стремления к заключению соглашения.

Тем не менее президент Франции призвал продолжать усилия по остановке конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с Владимиром Путиным. Он обратился к российскому президенту с призывом провести очные переговоры.

До этого в Женеве 17–18 февраля состоялись трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и США. Российскую делегацию на этих встречах возглавлял помощник президента Владимир Мединский.

По завершении второго дня дискуссий Мединский охарактеризовал беседы как сложные, но конструктивные. Также он сообщил о планах проведения следующего раунда в ближайшем будущем.