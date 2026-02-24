24 февраля, 18:03Политика
Макрон усомнился в скором завершении конфликта на Украине
Фото: AP Photo/Thomas Padilla
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сомнение в том, что конфликт на Украине завершится в ближайшее время, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Le Figaro.
На встрече "коалиции желающих" он заявил, что настроен "очень скептически" в отношении быстрого урегулирования, поскольку, по его мнению, Россия не проявляет стремления к заключению соглашения.
Тем не менее президент Франции призвал продолжать усилия по остановке конфликта.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с Владимиром Путиным. Он обратился к российскому президенту с призывом провести очные переговоры.
До этого в Женеве 17–18 февраля состоялись трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и США. Российскую делегацию на этих встречах возглавлял помощник президента Владимир Мединский.
По завершении второго дня дискуссий Мединский охарактеризовал беседы как сложные, но конструктивные. Также он сообщил о планах проведения следующего раунда в ближайшем будущем.