ТАСС: указ о назначении выборов в Госдуму ожидается в июне

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Указ Владимира Путина о назначении выборов в Госдуму девятого созыва, которые состоятся 20 сентября 2026 года, выйдет в период с 1 по 21 июня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в ЦИК России.

По закону президент должен назначить выборы за 90–110 дней до даты голосования. Этот период определяется исходя из правил исчисления сроков избирательных действий.

На заседании коллегии ФСБ России Путин заявил, что выборы в Госдуму должны пройти в строгом соответствии с законом. По словам президента, особое внимание нужно уделить обеспечению комплексной безопасности предстоящего голосования.

Депутаты сообщили, что спецслужбы Запада усилили активность по подготовке провокаций на выборах в Госдуму. Уже зафиксированы призывы не признавать итоги голосования со стороны иностранных агентов.