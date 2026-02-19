Форма поиска по сайту

19 февраля, 10:41

ЦИК заявила, что не намерена отказываться от бумажных бюллетеней

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ не будет отказываться от бумажных бюллетеней на выборах в Госдуму в 2026 году. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова в ходе заседания Консультативного совета руководителей избирательных органов государств – участников СНГ.

"У нас тоже, как и прежде, традиционное голосование бумажными бюллетенями, оно было, есть и будет", – приводит слова Памфиловой РИА Новости.

Ранее сообщалось, что свыше 2 тысяч избирательных кампаний разного уровня запланированы в 2026 году. Единый день голосования состоится 20 сентября.

В 7 регионах запланированы выборы высших должностных лиц, однако к моменту старта кампании это число может увеличиться. Также в 39 российских регионах в единый день голосования пройдут выборы депутатов местных парламентов. Ведется подготовка к выборам депутатов Государственной думы девятого созыва.

политика

