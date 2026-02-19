Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 09:34

Мэр Москвы

Собянин рассказал о расширении возможностей трансплантологии в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

За последние 5 лет число операций по трансплантации в Москве выросло более чем вдвое: с 428 в 2020 году до 859 в 2025-м, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

По его словам, это позволило значительно сократить сроки ожидания жизненно важного лечения. Сегодня пересадку печени пациенты ждут около 5 месяцев, почки – не более года. Тем временем в других странах этот процесс может длиться от 3 до 5 лет.

Такой прогресс стал возможен благодаря системной работе по развитию столичной медицины. Цифровизация позволяет своевременно получать данные о потенциальных донорах, а открытие ведущих трансплантологических центров дало старт внедрению передовых методик.

В частности, в ММНК имени С. П. Боткина впервые в России применили метод нормотермической машинной ex vivo-перфузии донорских почек. Теперь можно использовать органы, которые раньше считались неподходящими для трансплантации. Здесь же начали выполнять миниинвазивную коррекцию тяжелых последствий цирроза печени, что дает дополнительное время для поиска донорского органа.

В НИИ имени Н. В. Склифосовского разработали новую методику трансплантации поджелудочной железы, позволяющую чаще совмещать ее с пересадкой почки в рамках одной операции.

В МКНЦ имени А. С. Логинова с помощью миниинвазивных рентгенэндоваскулярных технологий и комплексной терапии врачам удается замедлить рост неоперабельной опухоли и провести замену органа на донорский.

Вместе с тем развивается и инфраструктура: в июне прошлого года в МКНИЦ (Больница № 52) открылось новое отделение трансплантации органов и тканей.

Кроме того, в 2025 году в структуре НИИ Склифосовского и МКНЦ имени Логинова заработали амбулаторные центры для пациентов после пересадки. Вместе с уже действовавшими центрами в больнице № 52 и больнице имени Боткина они сформировали единую сеть амбулаторной посттрансплантационной помощи в городе.

Ранее Владимир Путин назвал Москву лидером по внедрению цифровых технологий в медицине. Он отметил, что столица внедрила передовую цифровую платформу в здравоохранении, и указал, что "знакомился с этим". Также глава государства указал на необходимость внедрять в сферу здравоохранения цифровые технологии и платформенные решения, поскольку за ними будущее.

Собянин рассказал о расширении возможностей трансплантологии в Москве

Читайте также


мэр Москвымедицинагород

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика