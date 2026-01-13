К 2030 году в России может появиться генетически идеальная свинья-донор

Фото: depositphotos/Baloncici

В России к 2030 году может быть создана генетически модифицированная свинья, органы которой будут пригодны для трансплантации человеку, рассказал ТАСС эмбриолог, генеральный директор компании "М-Геномика" в Новосибирске, руководитель проекта Эдуард Чуйко.

По его словам, создать такое животное можно за три-четыре года, кроме того, данный проект станет первым такого рода в стране и поможет решить критическую проблему дефицита донорских органов. Ученый добавил, что в настоящий момент Россия отстает от мировых лидеров в данной отрасли, но при наличии необходимого финансирования можно достичь результата в указанные сроки и найти оптимальное решение.

Выращивать свиней будут в стерильных условиях под постоянным ветеринарным и медицинским контролем, что позволит обеспечить идеальное качество органов для последующей пересадки. В первый год проект сможет дать около 200 почек.

При этом подобные хирургические вмешательства планируется включить в программу ОМС. В будущем разработку смогут адаптировать для печени, поджелудочной железы и сердца.

Реализация проекта будет происходить совместно с клиникой Мешалкина, которая является одним из крупнейших многопрофильных медицинских центров Минздрава. Работать над ним будет команда специалистов из Института цитологии и генетики СО РАН – эмбриологи, молекулярные биологи и генные инженеры. В феврале 2025 года они впервые в России вырастили поросенка методом ЭКО.

Полный цикл от получения регистрационного удостоверения и начала массового выращивания таких свиней займет около 12 лет. Из них 8 лет необходимо для доклинических и клинических испытаний.

В конце 2025 года проект прошел отбор в бизнес-инкубатор новосибирского "Академпарка", где получил поддержку в бизнес-экспертизе и поиске инвесторов.

