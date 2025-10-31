Актер из "Иллюзии обмана" решил пожертвовать почку незнакомцу

Фото: ТАСС/ЕРА/ALLISON DINNER

Американский актер, известный по фильмам "Иллюзия обмана" и "Социальная сеть", Джесси Айзенберг рассказал в эфире шоу Today на телеканале NBC, что решил пожертвовать почку незнакомцу.

По его словам, он станет донором уже через 6 недель. Он отметил, что его "укусил вирус донорства". Артист указал, что принял это решение самостоятельно. Вместе с тем Айзенберг подчеркнул, что речь идет об альтруистическом пожертвовании – донор передает орган человеку, которого не знает лично.

Актер также рассказал, что впервые задумался о донорстве 10 лет назад, но реализовать идею удалось только сейчас, когда он обратился в медицинский центр NYU Langone Health в Нью-Йорке.

По информации Управления ресурсов и услуг здравоохранения США, в стране наблюдается нехватка донорских органов – в списке на ожидание трансплантации почки находятся более 100 тысяч человек. Каждые 8 минут в лист ожидания добавляется еще 1 пациент.

Ранее в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского провели операцию по пересадке сердца и почки пациенту, у которого была терминальная стадия сердечной и почечной недостаточности.

Подготовительная терапия перед хирургическим вмешательством длилась месяц, а орган для мужчины появился менее чем через неделю после обращения в Московский координационный центр органного донорства департамента здравоохранения.

