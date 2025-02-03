Врачи НИИ имени Склифосовского провели пациенту пересадку сердца и почки

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Операцию по пересадке сердца и почки провели в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского пациенту, у которого была терминальная стадия сердечной и почечной недостаточности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.

Мужчина обратился к специалистам НИИ, когда почувствовал боль в сердце, одышку, слабость, а также заметил на теле отеки. У пациента было нарушено кровообращение, что негативно сказалось на работе всех органов. Когда он пришел к медикам, его могла спасти только пересадка сердца.

Врачебные планы по проведению трансплантации органа осложнились почечной недостаточностью пациента, который к тому же находился на гемодиализе. Тогда медики решили провести пересадку почки на втором этапе лечения.

Подготовительная терапия перед хирургическим вмешательством длилась месяц, а орган для мужчины появился менее чем через неделю после обращения в Московский координационный центр органного донорства департамента здравоохранения.

Во время первой операции врачи также установили кардиостимулятор. После второй операции состояние пациента стабилизировалось. В дальнейшем необходимое лечение ему предоставят профильные специалисты.

"Пересадка органа – это сложнейшее хирургическое вмешательство, которое невозможно представить без современной технологической базы и применения передовых методик. Данный процесс требует привлечения мультидисциплинарной команды профессионалов и использования высокотехнологичного оборудования", – добавила вице-мэр.

По словам Раковой, сотрудники института Склифосовского выполняют операции по пересадке почти всех видов органов, в том числе легких и кишки. Специалисты НИИ провели более 130 трансплантаций сердца и свыше 2,5 тысячи пересадок почек.

Ранее врачи института достали из желчного пузыря москвички 40 камней. Пациентка несколько лет страдала от желчнокаменной болезни и терпела боль, но не решалась на операцию из-за страха. Однако на очередном обследовании врачи обнаружили внутри нее более 40 камней.

Сама операция длилась 50 минут. Сейчас москвичка чувствует себя хорошо и приезжает в медучреждение на осмотры.