Хирурги НИИ имени Склифосовского достали 40 камней из желчного пузыря москвички

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Хирурги Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского достали из желчного пузыря москвички 40 камней, передает телеграм-канал столичного Минздрава.

Пациентка несколько лет страдала от желчнокаменной болезни и терпела боль, но не решалась на операцию из-за страха, пояснили в ведомстве. Однако на очередном обследовании врачи обнаружили внутри нее более 40 камней.

После этого женщина поступила планово в стационар кратковременного пребывания НИИ Склифосовского, где ей провели операцию по удалению желчного пузыря вместе с камнями. Все медицинские мероприятия провели утром, а к вечеру ее уже выписали домой.

Как отметили в Минздраве, сама операция длилась 50 минут. Сейчас москвичка чувствует себя хорошо и приезжает в медучреждение на осмотры.

Ранее врачи Детского клинического центра имени Рошаля спасли 17-летнюю девушку, которая сломала позвоночник при попытке сделать двойное сальто в батутном центре. Несовершеннолетняя неудачно приземлилась на шею, после чего была доставлена в больницу.

Там ей сделали КТ, результаты которого показали перелом-вывих позвоночника в шейном отделе, травматическую грыжу межпозвоночного диска, а также повреждения связок и мышц, удерживающих позвоночник.

