Московские врачи помогли женщине, получившей ожоги рук из-за загоревшейся новогодней елки

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Медики московской клинической больницы имени Иноземцева помогли женщине, которая получила ожоги рук при попытке потушить горящую новогоднюю елку. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента здравоохранения столицы.

Уточняется, что дерево загорелось от свечи, которую отодвинул ребенок во время занятий. Женщину доставили в ожоговый центр.

Медики диагностировали ожоги I–II–III степени верхних конечностей 7% поверхности тела. В рамках лечения врачи провели обработку ран, локализировали воспаления и инфекции.

В больнице рассказали, что раны на руках женщины зажили, а функционирование кистей было восстановлено.

Ранее врачи Орехово-Зуевской больницы спасли 35-летнего мужчину, попавшего под грузовой поезд. Медики зафиксировали переломы костей скелета, вдавленные переломы теменной кости черепа, повреждения крупных сосудов мозга и массивную кровопотерю.

Операция продлилась 5,5 часа, во время которой хирурги смогли вытащить осколки черепа, выполнили пластику основного венозного сосуда головного мозга, а также восстановили и установили травмированные ребра и кости таза. Подмосковный Минздрав отметил, что на данный момент жизни и здоровья пациента ничего не угрожает, однако мужчине предстоит пройти реабилитацию.