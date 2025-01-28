Подмосковные врачи спасли попавшего под грузовой поезд мужчину

Фото: 123RF/somchai20162516

Врачи Орехово-Зуевской больницы спасли 35-летнего мужчину, которого сбил грузовой поезд. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

В ведомстве отметили, что мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте и не заметил приближающийся поезд. После обследования врачи зафиксировали у пациента переломы костей скелета, вдавленные переломы теменной кости черепа, повреждения крупных сосудов мозга и массивную кровопотерю.

Так как мужчину доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, врачам необходимо было делать экстренную операцию, в рамках которой была задействована разноплановая бригада медиков.

Основным приоритетом для врачей было поддержание жизненно важных функций пациента – дыхания и кровообращения. В связи с этим было принято решение подключить мужчину к аппарату ИВЛ и к восполнению объема крови.

Во время операции, которая длилась около 5,5 часа, медики вытащили из тканей мозга отломки черепа, выполнили пластику основного венозного сосуда головного мозга, а также восстановили и установили травмированные ребра и кости таза. Послеоперационный период прошел без осложнений. Сейчас, как отмечает министерство, мужчина находится дома, но ему предстоит пройти реабилитацию.

Ранее московские врачи провели операцию по удалению из глаза мужчины металлического осколка, который находился за нижним веком около года. Инородное тело врачи обнаружили случайно, когда пациент хотел сделать МРТ, но специалисты увидели "засвет" и прекратили исследование.

