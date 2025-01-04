Московские врачи удалили металлический осколок, пробывший в глазу у мужчины год

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Московские врачи провели операцию по удалению из глаза мужчины металлического осколка, который находился за нижним веком около года. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

"Пациент обратился в офтальмологический стационар кратковременного пребывания Городской клинической больницы №15 по поводу инородного тела нижнего века. Находка была обнаружена случайно, когда пациент хотел сделать МРТ, но специалисты увидели "засвет" и прекратили исследование", – отмечается в сообщении.

Пациент рассказал, что получил травму, когда косил траву на даче.

Компьютерная томография показала присутствие инородного тела в левом глазу. После этого пациента отправили на операцию.

Ранее врачи городской клинической больницы имени Ф. И. Иноземцева провели непростую реконструктивную операцию пациенту, который страдал от комплексного поражения сонной артерии. Сосуд, который питал кровью мозг больного, оказался практически полностью перекрыт. Эта проблема в любой момент могла вызвать обширный инсульт.

