Столичные врачи спасли пациента с комплексным поражением сонной артерии

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Врачи городской клинической больницы имени Ф. И. Иноземцева провели непростую реконструктивную операцию пациенту, который страдал от комплексного поражения сонной артерии, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сосуд, который питал кровью мозг больного, оказался практически полностью перекрыт. Эта проблема в любой момент могла вызвать обширный инсульт.

Во время операции медики соединили здоровые артерии, используя для этого донорский сосуд, длина которого составила 20 сантиметров. Он был взят из руки пациента. Это решение позволило достичь в установленном сосуде такую скорость кровотока, которая позволит обеспечить головной мозг кровью в необходимом объеме, пояснила Ракова.

"Сложное заболевание потребовало выполнения реконструктивной операции – подобные вмешательства встречаются в медицинской практике крайне редко, а в больнице Иноземцева оно было выполнено впервые. Врачи провели в операционной более восьми часов – они выполнили ювелирную работу и сформировали новый маршрут для кровоснабжения мозга в обход пораженных сосудов", – приводит слова замглавы города портал мэра и правительства Москвы.

Пациента перевели в палату уже на следующий день. Сам он отмечал, что после операции перестал испытывать головные боли. При этом его общее самочувствие перестало ухудшаться при физических нагрузках. Мужчина прошел курс реабилитации, после чего его выписали домой, отметила заммэра.

Ранее врачи Центра микрохирургии кисти ГКБ имени Ерамишанцева восстановили мужчине пять пальцев, которые были ампутированы в результате производственной травмы. Во время операции хирурги сделали остеосинтез костей спицами для фиксации положения ампутированных пальцев, а также сшили сухожилия сгибателей и разгибателей пальцев.