Столичные врачи извлекли из носа 12-летнего подростка амбюшур от наушников

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Врачи детского центра ГКБ имени М. П. Кончаловского извлекли из носа 12-летнего мальчика силиконовый амбюшур от наушников, который он, вероятно, засунул себе в нос в возрасте пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Как рассказали в ведомстве, у подростка на протяжении семи лет были проблем с носовым дыханием, он страдал от неприятного запаха из носа и рецидивов гайморитов. При этом амбулаторное лечение помогало лишь временно. В ходе обследования медикам удалось обнаружить в носу ребенка розовое образование, которое было покрыто "желтыми корками".

Оториноларинголог Алексей Прянишников предположил, что в носу мальчика может находиться инородное тело. Позже компьютерная томография подтвердила подозрения врача.

По словам медика, накладка была розового цвета, что позволяло ей маскироваться под слизистую оболочку носа, из-за чего долгое время ее не могли обнаружить.

В результате в ходе эндоскопической операции врачам удалось успешно извлечь амбюшур. Носовое дыхание ребенка было полностью восстановлено, и уже на следующий день он вернулся домой.

До этого подмосковные врачи извлекли осколок стекла из бронхов пациента. Инородное тело застряло в его дыхательных путях, что вызывало кашель и кровоточивость. При помощи специального инструмента осколок был быстро и безопасно удален.