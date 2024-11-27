В Подмосковье врач спасла пациентку в ходе телемедицинской консультации

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Врач из Ленинского городского округа Зарема Тен спасла жизнь пациентки в ходе телемедицинской консультации. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу главы муниципалитета.

По данным пресс-службы, переболевшая ОРВИ 41-летняя женщина обратилась в Видновскую больницу для дистанционного закрытия больничного листа. Во время телемедицинской консультации терапевт Южной поликлиники заподозрила у пациентки инсульт.

Как рассказала заведующая поликлиникой Елена Маслова, врач обратила внимание на нарушения речи и в режиме онлайн применила типовый тест "лицо – рука – речь". В результате женщина смогла поднять лишь одну руку, а на просьбу улыбнуться у нее приподнялся только один уголок рта. Помимо этого, пациентка не смогла ответить на простые вопросы, уточнила Маслова.

Учитывая признаки острого нарушения мозгового кровообращения, врач экстренно вызвала скорую помощь, которая привезла женщину в больницу. Во время обследования подозрения терапевта подтвердились. Избежать последствий заболевания удалось благодаря своевременному лечению и реабилитации.

В данный момент пациентка выписана домой и продолжает наблюдаться у невролога.

Ранее врачи Раменской больницы провели операцию 14-летнему подростку с резаной раной спины. По информации регионального Минздрава, ребенок получил травму, когда упал на свой рюкзак, внутри которого находилась стеклянная бутылка, из-за чего один осколок врезался ему в спину.

Во время хирургического вмешательства медики вытащили осколок. Подросток уже выписан из медучреждения.