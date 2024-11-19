Хирурги в Подмосковье извлекли 7-сантиметровый стеклянный осколок из спины подростка

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Хирурги Раменской больницы прооперировали 14-летнего подростка с резаной раной спины, передает пресс-служба Минздрава Московской области.

Отмечается, что пациент получил травму, когда упал на свой рюкзак, в котором находилась стеклянная бутылка. В результате один осколок врезался ему в спину в районе левой лопатки. В ходе обследования было выявлено инородное тело размером 7 на 3,5 сантиметра.

"Осколок находился около крупного подключичного сосудисто-нервного пучка, отвечающего за функции верхней левой конечности. Мальчику повезло, что инородное тело не прорезало межреберные промежутки и не приблизилось к сердцу", – поделился заведующий детским хирургическим отделением Владимир Хабалов.

По его словам, во время операции врачи безопасно извлекли осколок и этикетку от бутылки. Кроме того, хирургам удалось избежать глубоких шрамов. Подростка выписали, он уже вернулся к привычной жизни.

Ранее врачи Московского областного научно­-исследовательского клинического института имени Владимирского вытащили орех из уха ребенка. Как рассказали родители, старший ребенок, играя, засунул в ухо младшему брату орех и не смог его сам достать.

Согласно результатам проведенного обследования, за несколько часов нахождения инородного тела в ухе ребенка оно расширилось от влажности, что усилило отек и боль. Для извлечения ореха мальчика госпитализировали.