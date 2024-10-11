Врачи в Подмосковье спасли мужчину с застрявшим в ухе обломком спички

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Врачи Долгопрудненской больницы спасли мужчину, у которого обломок спички застрял в ухе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

69-летнего мужчину привезли в больницу из-за жалоб на снижение слуха, заложенность левого уха, пульсирующую головную боль и гнойные выделения. Оказалось, что два месяца назад пострадавший чистил слуховой проход спичкой, которая отломилась. Однако тогда он не придал этому значения и ходил с обломком в ухе.

Со временем ухо стало болеть, а самолечение не помогало, поэтому мужчина обратился в поликлинику. После осмотра его направили для диагностики в профильный стационар, где у него обнаружили гнойный отит и полипы среднего уха.

Врачи решили прооперировать пациента. В процессе хирургического вмешательства был найден обросший полипами за два месяца отломок спички, разорвавший барабанную перепонку.

При этом из-за спички в области, расположенной рядом с мозгом, началось гнойное воспаление, которое могло привести к развитию менингита и смерти.

"Во время сложной двухчасовой операции мы удалили источник воспаления и большой массив полипов в среднем ухе и слуховом проходе, очистили и санировали гнойный очаг. Слух частично удалось восстановить", – рассказала хирург-отоларинголог Наиля Вяхирева. ⁣

Сейчас жизни и здоровью пациента ничто не угрожает. Мужчину уже выписали домой на амбулаторное лечение, уточнили в министерстве.

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