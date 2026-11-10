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10 ноября, 07:14

Наука

В Сибири обнаружили артефакты ранее неизвестной культуры бронзового века

Фото: depositphotos/krugloff

Российские археологи нашли в Барабинской степи Западной Сибири предметы, указывающие на существование ранее неизвестной культуры и контакты местных жителей с населением территорий современного Казахстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Новосибирского государственного педагогического университета.

Профессор НГПУ, академик РАН Вячеслав Молодин рассказал, что одной из наиболее значимых находок стал сосуд из могильной ямы. Его форма и орнамент характерны для петровской культуры, представители которой в бронзовом веке жили на несколько сотен километров юго-западнее места раскопок.

На связь с этой культурой также указывает большое количество обнаруженных в захоронении костей животных, преимущественно лошадей.

Для дальнейшего изучения находок часть костных останков направили в лабораторию Института цитологии и генетики СО РАН. Генетический анализ выявил связь коренного населения Барабинской степи с пришлыми группами с юго-запада – с территории современного Казахстана.

По словам Молодина, совокупность археологических и генетических данных позволяет предположить, что ученые обнаружили новую культуру эпохи развитой бронзы. На это указывают особенности погребальных обрядов и генетического состава населения.

Среди других находок оказалась форма для изготовления бронзового кельта сейминско-турбинского типа. Исследователи планируют вернуться к раскопкам памятника в 2027 году.

Ранее археологи обнаружили в Нижегородской области захоронения, свидетельствующие о погребальных обрядах финно-угорских племен, живших в Среднем Поволжье в I веке нашей эры.

В одном из крупных погребальных комплексов нашли останки лошади, тела двух молодых воинов и отдельно лежавший человеческий череп, который мог принадлежать обезглавленному человеку. По мнению исследователей, такие захоронения могли сопровождаться жертвоприношением пленного врага или раба.

Ученые связывают появление этого обряда с пришлыми вооруженными племенами из Приуралья и Зауралья, которые проникли в регион через территорию современной Башкирии.

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