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10 ноября, 06:47

Политика

Сальдо заявил о невозможности массовых протестов на Украине

Фото: depositphotos/reflextions

Массовые протесты против жестокого обращения с задержанными и насилия при мобилизации на Украине не смогут получить широкого распространения. Любые попытки организовать такие выступления будут немедленно пресечены силовиками, а западные страны не станут осуждать действия киевских властей, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС.

Он прокомментировал вероятность роста протестных настроений после скандала с обнаружением так называемой тайной тюрьмы в Киевской области. По словам Сальдо, украинское общество слишком разобщено, а у жителей нет общих ориентиров, которые могли бы объединить их для массовых выступлений.

В качестве примера губернатор привел Францию, где на улицы выходят молодежь и студенты. Он подчеркнул, что подобные стихийные акции на Украине были бы жестко подавлены, а действия силовиков не получили бы должного освещения в западных СМИ.

"На Украине это невозможно. Он будет тут же подавлен самым жесточайшим методом. И именно этого ничего не будет замечено свободной прессой, которую зажимают еще больше, чем других", – сказал Сальдо.

Скандал вокруг тайной тюрьмы разгорелся 2 ноября. Тогда появилась информация, что в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области удерживают около 40 человек. Местные жители попытались попасть в здание, однако против них применили слезоточивый газ.

После огласки ситуации медики вывезли оттуда четырех человек со следами побоев. Выяснилось, что это военнослужащие, задержанные за самовольное оставление части. Остальные находившиеся в здании оказались военнослужащими Национальной гвардии Украины.

В ООН призвали проверить сведения о жестоком обращении с военными. Средства массовой информации также обратили внимание на возможные последствия скандала для евроинтеграции Украины.

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