SHOT: две россиянки и гражданка Украины пострадали в результате аварии на воде в Таиланде

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Две россиянки и гражданка Украины пострадали при столкновении катера с рыболовецким судном у пирса Бали Хай в Паттайе, сообщает SHOT.

Авария произошла 9 ноября около 23:00. На катере находились 27 пассажиров. После удара судно получило значительные повреждения и начало тонуть. Травмы получили 9 человек. Всех пострадавших оперативно доставили в больницы Паттайи.

При этом версии участников инцидента расходятся. Капитан рыболовецкого судна утверждает, что катер шел на высокой скорости и, несмотря на предпринятые попытки, столкновения избежать не удалось. Водитель катера, в свою очередь, заявляет, что не заметил другое судно. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что четверо туристов из России спаслись после взрыва и пожара на лодке у берегов индонезийского острова Бали. По словам начальника отдела по связям с общественностью полиции, туристы и гид прыгнули в воду. Их приняли на борт проходившего мимо судна и доставили на берег.