В Севастополе ввели временные ограничения электроснабжения

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В Севастополе временно ограничили подачу электроэнергии: электричество будут включать по графику "два часа через шесть". Об этом сообщает "Севастопольэнерго" в мессенджере MAX.

Решение приняли по указанию диспетчера ЧРДУ. В компании пояснили, что мера носит вынужденный характер. Согласно установленному графику, до 08:00 по московскому времени должна работать первая очередь, остальные будут частично обесточены.

Ограничения необходимы, чтобы устранить перегрузку электросетей за пределами региона и предотвратить возможную аварию в энергосистеме.

Ранее ограничения электроснабжения ввели и в Крыму. Советник главы республики Олег Крючков сообщил об аварии за пределами полуострова и начале восстановительных работ. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев связал перебои с повреждением энергообъектов.