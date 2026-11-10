Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 09:08

Общество

Число пациентов с поражением органов дыхания выросло на 30% в России за год

Фото: depositphotos/imagepointfr

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за последний год врачи фиксируют увеличение на 30% числа пациентов с поражением органов дыхания. Об этом он написал в МАХ.

Чаще всего, по его словам, от этого страдают подростки и молодые люди до 35 лет. Володин отметил, что табак, вейпы и электронные сигареты содержат смолы, металлы и другие химические вещества и токсичные соединения. При попадании в организм они могут стать причиной серьезных заболеваний, в том числе онкологических, легочных и сердечно-сосудистых.

Для защиты здоровья граждан Госдума 11 ноября рассмотрит законопроект, который обязывает производителей и продавцов вейпов, табачных изделий и другой никотинсодержащей продукции раскрывать информацию об ингредиентах в их составе.

"Мы предлагаем перенести вступление в силу закона на более ранний срок – с 1 марта 2027 года на 1 января 2027 года", – указал председатель Госдумы.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что алкоголь увеличивает риск онкологического заболевания на 3–5%, а ожирение – на 30%. Он уточнил, что именно профилактика и ранняя диагностика – это два ключевых обстоятельства, при которых сегодня выстраивается концепция по снижению смертности и заболеваемости.

Читайте также


общество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика