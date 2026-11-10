Число пациентов с поражением органов дыхания выросло на 30% в России за год

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за последний год врачи фиксируют увеличение на 30% числа пациентов с поражением органов дыхания. Об этом он написал в МАХ.

Чаще всего, по его словам, от этого страдают подростки и молодые люди до 35 лет. Володин отметил, что табак, вейпы и электронные сигареты содержат смолы, металлы и другие химические вещества и токсичные соединения. При попадании в организм они могут стать причиной серьезных заболеваний, в том числе онкологических, легочных и сердечно-сосудистых.

Для защиты здоровья граждан Госдума 11 ноября рассмотрит законопроект, который обязывает производителей и продавцов вейпов, табачных изделий и другой никотинсодержащей продукции раскрывать информацию об ингредиентах в их составе.

"Мы предлагаем перенести вступление в силу закона на более ранний срок – с 1 марта 2027 года на 1 января 2027 года", – указал председатель Госдумы.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что алкоголь увеличивает риск онкологического заболевания на 3–5%, а ожирение – на 30%. Он уточнил, что именно профилактика и ранняя диагностика – это два ключевых обстоятельства, при которых сегодня выстраивается концепция по снижению смертности и заболеваемости.

