В кинопарке "Москино" воссоздают архитектуру прошлых веков

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Жители и гости столицы могут до 30 ноября посетить обзорные экскурсии по открытой территории кинопарка "Москино" и узнать, как создаются декорации для исторических фильмов. Билеты доступны в сервисе "Мосбилет", передал портал мэра и правительства Москвы.

Площадка считается одной из самых масштабных в мире для проведения натурных съемок и крупных мероприятий. Декорации возводят как настоящие реконструкции старинных объектов. Это в том числе "Княжеские палаты", "Столичный средневековый город" и "Древнерусский город". Над площадками работают историки, архитекторы и художники, которые изучают существующие образцы, летописи, экспонаты из музеев, отчеты археологов.

По словам художника-постановщика фильма "Королева Анна" Марии Турской, декорация "Столичный средневековый город" возводилась для съемок этой кинокартины об истории младшей дочери Ярослава Мудрого, которая стала королевой Франции. Для сцены, когда Анна проезжает через Краков, построили дворец короля Польши, городские улицы и часть замка епископа Роже в Нормандии с площадью. Также на площадке можно найти Великий Ярославов двор с дворцом, частью ипподрома, теремом, Золотыми воротами и Подолом древнего Киева.

Площадку "Княжеские палаты" возводили специально для съемок кинокартин о князьях и святых. Например, в интерьерах палат и храмов снимали картины "Восточная дорога", "Князь Андрей", "Садко", "Молодинская битва".

Декорация "Древнерусский город" была задействована в съемках картин "Очень сказочные дела", "Даниил Московский", "Княгиня Ольга", "Варвара-краса". При этом она подходит для разных исторических периодов.

Воссоздавать такие интерьеры помогают инновационные технологии. Объекты получаются реалистичными и делают кинопарк одним из центров исторического кино.

Ранее в кинопарке появилось место для прогулок и отдыха возле декорации "Разрушенный замок". Там обустроили пешеходные дорожки, скамейки и амфитеатр, где будут проходить лекции, творческие встречи и театральные представления. Готический комплекс с башней и въездными воротами был построен для фильма "Щекотун", а теперь его сделали частью туристической инфраструктуры.