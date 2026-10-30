В кинопарке "Москино" представили ретроавтомобили из фильма "Битва моторов"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Два ретроавтомобиля, показанных в фильме "Битва моторов", представлены на автокиновыставке Вадима Задорожного в кинопарке "Москино". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Экспонаты – "Руссо-Балт" и Blitzen Benz. Для показа их передали после того, как картина вышла в широкий прокат 8 октября. Рядом с машинами посетители увидят подлинные аксессуары, связанные с историей легендарного "Руссо-Балта" начала XX века.

Гостям расскажут о самом автомобиле и о его победе в престижном международном состязании, которое поначалу называлось Rallye Automobile Monaco. Впервые гонка состоялась в 1911 году, позднее за ней закрепилось имя Rallye Automobile Monte-Carlo.

В сувенирном магазине представлены два варианта издания книги "Руссо-Балтийский. Автомобиль-легенда". Она посвящена истории машины, жизни и судьбе ее создателя Андрея Нагеля, успехам в автопробегах и "снежным моторам" французского инженера, механика и изобретателя Адольфа Кегресса.

Сама "Битва моторов" – полнометражный исторический приключенческий фильм, который создали "Централ Партнершип", "Кинослово" и "Студия Тритэ Никиты Михалкова" в партнерстве с "Газпром-медиа холдингом" при поддержке Фонда кино. Продюсерами выступили Петр Ануров, Вадим Верещагин, Леонид Верещагин, Никита Михалков, Григорий Стоялов и Данил Бадреев.

По сюжету в 1908 году автолюбитель Андрей Нагель и инженер Дмитрий Бондарев собирают вокруг себя единомышленников и начинают работу над первым российским серийным автомобилем "Руссо-Балт". Участие в гонке "Ралли Монако" становится для героев не только испытанием, но и способом доказать, что отечественные инженеры и производители могут конкурировать с европейскими автокомпаниями.

Работа над проектом шла на студии виртуального продакшена XOVP – резиденте кинозавода "Москино". Ее специалисты отвечали за виртуальные локации и материалы для производства отдельных сцен. На этапе подготовки команда также разрабатывала сцены, снимала фоновый материал, готовила референсы, тестировала камеру и интеграцию автомобиля с виртуальной средой.

Большую часть виртуальных сцен построили в игровом движке Unreal Engine. Среди них – два эпизода на ипподроме с дневной тренировкой Лидии и ночным тестом автомобиля "Огурец", кольцевая гонка в Любани с отдельными поворотами маршрута, шоссе из Санкт-Петербурга с ночным проездом Лидии и Нагеля среди озер, прибрежная дорога и мост у водопада в Рисане и другие.

Фоны для проекта дополнительно отсняли в рамках решения Russian Plates. Схема предполагала сочетание виртуальных локаций и фонового материала при съемке автомобильных маневров.

На площадке использовали лунный свет, мощный ветродуй с пылью и песком из дробленой ореховой скорлупы, капельную систему для имитации дождя, дым-машину и хейзер – устройство, создающее дымку. Ветродуи ставили на уровне лобового стекла машины.

Московская кинокомиссия в 2026 году помогала организовывать съемки промоматериалов "Битвы моторов" на городских площадках – на Новом Арбате, у кинотеатра "Октябрь" и в районе Малой Бронной улицы.

Сопровождение шло от размещения игрового и технического транспорта до сложных автомобильных проездов с участием городских и федеральных ведомств. Маршрут проходил по Садовому кольцу и в районе Воробьевых гор, а игровую машину размещали с частичным занятием островка безопасности возле Университетской площади и Зубовского бульвара.

Кассовые сборы картины с Юрием Борисовым и Иваном Янковским в главных ролях превысили 710 миллионов рублей – такого результата фильм достиг на третьей неделе проката. Он стабильно лидировал в российском показе, опережая другие новинки.

Чтобы попасть на экспозицию, нужен билет в кинопарк и отдельный билет на автокиновыставку. Она работает по графику "Москино".

Кроме того, в кинопарке проходит второй сезон практических занятий для учеников столичных предпрофессиональных медиаклассов. До Нового года несколько тысяч школьников смогут освоить работу с профессиональным оборудованием, пообщаться с представителями киноиндустрии и подготовить собственные материалы – статьи, посты, фоторепортажи и видеоролики.