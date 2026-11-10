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10 ноября, 08:43

Происшествия

Россиянина освободили из мошеннического кол-центра в Мьянме

Фото: 123RF.com/pitinan

Гражданина России освободили из мошеннического кол-центра в Мьянме и передали сотрудникам посольства в Бангкоке. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

По данным посольства, власти Мьянмы освободили мужчину и направили его в депортационный центр в городе Мьявади в августе. В сентябре россиянин обратился в дипмиссию. 10 ноября его передали российским дипломатам в Бангкоке.

"Призываем сограждан критически относиться к предложениям о трудоустройстве в странах Индокитая на заманчивых условиях", – говорится в сообщении.

Ранее другая гражданка России была освобождена из мошеннического кол-центра на территории Мьянмы. Это стало возможно благодаря взаимодействию российских дипломатических учреждений, МВД РФ, а также правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда.

Девушка рассказывала, что в рабство ее продал парень из Tinder. Он убедил россиянку прилететь в Мьянму, поскольку якобы хотел пожить там и показать ей буддийские храмы. Кроме того, на протяжении долгого времени он втирался к ней в доверие и собирал информацию.

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