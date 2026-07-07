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07 июля, 08:15

Происшествия

Освобожденную из кол-центра мошенников в Мьянме россиянку доставили в Таиланд

Фото: 123RF.com/auuhoo

Гражданку России, которую ранее освободили из мошеннического кол-центра на территории Мьянмы, передали сотрудникам российского посольства в Таиланде. Об этом ТАСС сообщили в диппредставительстве РФ в Янгоне.

Россиянку освободили 6 июня. Сейчас сотрудники посольства оказывают ей необходимую помощь для организации безопасного возвращения на родину.

В российском диппредставительстве отметили, что возвращение соотечественницы стало результатом взаимодействия российских дипломатических учреждений, МВД России, а также правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда.

Ранее россиянин Сергей Брешенков, которого также оказался в рабстве в Мьянме, вылетел из Пхукета в Москву 24 июня. Он прилетел на Пхукет 17 апреля, после чего перестал выходить на связь. Как рассказали волонтеры, мужчина искал высокооплачиваемую работу и попался на черных агентов скам-центра.

21 июня он сообщил девушке, что жив, но у него выкинули все вещи, поят наркотиками, он трясется и не знает, где находится. После этого друзья забили тревогу, родители обратились в Генконсульство Пхукета и написали заявление в российскую полицию.

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